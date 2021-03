Google Maps, a breve sarà possibile aggiungere le strade mancanti nella mappa

Google da diverso tempo sta cercando di implementare nella piattaforma Maps nuove funzionalità pensate per permettere agli utenti di collaborare all’aggiornamento della mappa globale: dopo avere dato i permessi per aggiungere foto scattate da noi, ora ci sono altre novità, tra cui l’aggiunta di strade da desktop.

Secondo quanto riportato anche da Engadget, infatti, il colosso di Mountain View ha avviato il rilascio di uno strumento per segnalare la mancanza di alcune strade, magari perché poco percorse o poco visibili da satellite, ed eventualmente modificarne la direzione, riallinearle, eliminarne se errate o rinominarle se ci sono cambiamenti. Per accedervi basterà aprire su maps.google.it il riquadro di navigazione laterale e cliccare su “Modifica la mappa” e poi “Strada mancante”, dove sarà possibile cliccare il punto della mappa dove manca la strada e lasciare eventuali note.

Come potete vedere dal video in calce all’articolo, però, lo strumento in fase di implementazione dovrebbe permettere di aggiungere veri e propri tratti di strada nel modo più preciso possibile. Al momento questa feature non risulta disponibile in Italia, dunque sarà necessario attenderne il rilascio nei prossimi mesi.

Big G ha però assicurato che esaminerà tutte le modifiche applicate dagli utenti prima di pubblicarle, così da impedire loro di aggiungere informazioni false. Il release sarà graduale per circa 80 paesi coperti nei prossimi mesi e avverrà solo su desktop.

Ma Google non si ferma qui! La società ha annunciato anche il lancio di una nuova funzione che consentirà agli utenti di caricare le foto di un edificio su Maps, in arrivo nelle prossime settimane. Il funzionamento sarà piuttosto semplice: sarà possibile lasciare le foto di un luogo con una breve descrizione testuale, come per esempio la nuova facciata di un edificio, senza la necessità di scrivere recensioni o valutazioni a stelle. Per contribuire basterà premere il pulsante “Carica un aggiornamento foto” nella scheda Aggiornamenti.

Altra feature attesa per il lancio ufficiale è Photo Path su Google Maps per Android, la quale permetterà di scattare una serie di fotografie che poi verranno unite dal sistema in una piccola clip.