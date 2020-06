Google Maps cambia per il Coronavirus: ecco tutte le novità per iOS ed Android

Google Maps cambia faccia ai tempi del Coronavirus. Il colosso di Mountain View ha infatti rilasciato un corposo aggiornamento per il proprio servizio di cartografia, attraverso cui mira a proteggere la salute dei viaggiatori ai tempi della pandemia.

Sulle versioni iOS ed Android di Google Maps infatti hanno debuttato da qualche ora tantissime novità, che come spiegato da Google permetteranno ai viaggiatori a spostarsi ai sicurezza.

Ad esempio, quando si cercheranno le indicazioni per il trasporto pubblico, l'applicazione mostrerà degli avvisi relativi al Covid-19, ma solo nelle nazioni in cui tali informazioni sono fornite direttamente dalle agenzie che si occupano dei trasporti o dove sono in vigore ancora restrizioni e misure di contenimento del Coronavirus.

Sempre dal fronte dei trasporti pubblici, verranno mostrate informazioni sull'affollamento di bus, metropolitane e stazioni: sarà possibile anche ottenere dati sull'affollamento in base alle fasce orarie, in modo tale da organizzare il viaggio diversamente e ridurre al minimo il rischio di trovarsi in assembramenti. Google ha affermato che si baserà sui dati aggregati provenienti dalla cronologia utente. Ovviamente, Maps indicherà nella schermata anche le restrizioni locali (come l'obbligo d'indossare la mascherina quando si prende un treno o un autobus).

Attualmente, gli alert sono attivi in Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Colombia, Francia, India, Messico, Paesi Bassi, Spagna, Tailandia, Regno Unito e Stati Uniti, ma Google ha già specificato che presto arriveranno anche in altri paesi.

In cinque paesi (USA, Indonesia, Filippine, Corea del Sud ed Israele) Maps mostrerà anche informazioni relative ai centri in cui è possibile effettuare il tampone o test per il Coronavirus, un aspetto non di poco conto.

Maps sarà anche in grado di mostrare i controlli alle frontiere e le eventuali restrizioni imposte dalle autorità nazionali. Questa feature però inizialmente sarà disponibile solo in Canada, Messico e Stati Uniti.

