Google Maps, caricare immagini occupa spazio su Foto? La risposta ufficiale

Da un po' di tempo lo storage illimitato relativo a Google Foto non esiste più. Se siete soliti utilizzare i servizi di BigG, vi sarete sicuramente accorti di questo cambiamento. Ebbene, in questo contesto è chiaro che possa emergere qualche dubbio: ad esempio, caricare immagini su Maps occupa spazio su Foto? Google ha risposto.

Infatti, in seguito a una domanda posta da un utente sul portale Local Guides Connect (forum dedicato anche alle funzionalità di Maps), alcuni membri dello staff hanno confermato il fatto che effettuare l'upload delle foto su Google Maps non influisce sullo storage relativo a Google Foto. In parole povere, i due servizi non sono più collegati tra di loro. Questo significa che, una volta che l'utente ha caricato le immagini su Maps e si è accertato del fatto che queste ultime siano disponibili online relativamente al luogo di interesse, i contenuti si possono semplicemente rimuovere da Foto senza troppi problemi.

In ogni caso, è stato ribadito che a "contare" per la quota massima dello storage sono le foto caricate dopo il 1 giugno 2021. Ricordiamo che è possibile eventualmente effettuare il download delle foto caricate su Google Maps mediante Google Takeout. Insomma, la società di Mountain View ha finalmente fatto chiarezza sulla questione.

Per il resto, se state riscontrando qualche "grattacapo" con le novità di Google Foto, ricordiamo che esistono varie alternative. Ad esempio, potrebbe interessarvi approfondire il servizio Amazon Photos per i clienti Prime.