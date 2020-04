Google Maps: la cronologia ora rileva anche i film visti al cinema

Novità dal fronte Google Maps. La società di Mountain View infatti sta lavorando alacremente per migliorare costantemente il servizio di cartografia e mettere tra le mani degli utenti uno strumento sempre più potente. Come notato da Android Police, ora la cronologia degli spostamenti è in grado di mostrare anche i film visti al cinema.

La feature a quanto pare è già attiva e ne parla anche un documento di supporto di Google, in cui viene spiegato che aprendo la pagina del proprio account si potrà accedere, tramite il pannello "Spostamenti" alla data di visione di un film.

Google ha precisato che non utilizza i dati ricevuti via mail o servizi come Fandango per rilevare le pellicole viste, ma effettua delle analisi incrociando il tempo trascorso al cinema e gli orari degli spettacoli indicati dalla struttura. Di fatto, in questo modo sarà in grado di "indovinare" ciò che si è scelto dal tabellone, ma un approccio di questo tipo apre le porte anche a possibili errori.

Inoltre, il motore di ricerca ha sottolineato che tali informazioni saranno accessibili solo dagli utenti, i quali potranno modificarle e rimuoverle direttamente dalle impostazioni dell'account. Alcuni esempi sono disponibili in calce in alcuni screenshot pubblicati da 9to5Mac, in cui viene rilevata la visione di "Sonic the Hedgehog".