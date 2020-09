Google Maps disponibile su Apple Watch dopo tre anni: le novità

Dopo l'annuncio di qualche settimana fa, Google Maps è ufficialmente tornata su Apple Watch. Nelle ultime ore sono tanti gli utenti che su Reddit hanno segnalato di essere riusciti ad installare l'applicazione di Google sullo smartwatch della compagnia americana.

La versione in questione dovrebbe essere le 5.52, motivo per cui consigliamo di verificare attraverso l'App Store se avete installato l'ultima build. Dopo di che, basta aprire l'applicazione Watch e cliccare sul pulsante "Installa" al fianco di Google Maps.

L'applicazione fondamentalmente è un'estensione di quella per smartphone e consente di visualizzare le indicazioni stradali direttamente sul polso. Essendo basata sulla versione per iOS, include anche le posizioni salvate, il che vuol dire che è possibile avviare rapidamente la navigazione verso casa o il posto di lavoro. A ciò si aggiungono un'ampia gamma di altre informazioni, tra cui il tempo stimato di arrivo, ma supporta anche tante modalità di viaggio (navigazione in auto, con mezzi pubblici, in bicicletta o a piedi).

Google aveva rimosso l'applicazione per Apple Watch nel 2017, senza fornire alcuna motivazione sulla scelta. La notizia non era stata accolta positivamente dagli utenti, che avevano mostrato tutto il loro malcontento sui social network in quanto nonostante le poche funzionalità era una delle app più apprezzate.