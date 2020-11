Google Maps, in futuro potrai aggiornare te Street View con i video dei tuoi viaggi

Su Google Maps stanno arrivando sempre più grandi novità interessanti: dopo il release delle nuove dettagliatissime mappe, annunciate ad agosto e ideate per rendere le città ancora più ricche di elementi e dati su luoghi chiave, ora il colosso di Mountain View starebbe lavorando sulla “modalità Guida” per aggiornare da-te le foto di Street View.

A scoprire questa feature inedita è stato l’utente _-J-G-_ tramite r/GoogleMaps e YouTube, il quale ha pubblicato un video dove si vede brevemente una prova - in realtà non chiarissima – dell’esistenza di questa modalità. Secondo quanto scritto poi nel thread da lui e altri utenti che l’hanno scoperta allo stesso modo, questa “Driving Mode” consente di montare il telefono sul cruscotto dell’auto, registrare il viaggio e caricarlo nel database online di Street View senza la necessità di utilizzare sofisticate telecamere a 360 gradi. Volti e targhe catturati dalla fotocamera verranno poi sfocati automaticamente.

I contributi esterni a Google Maps esistono già, ma questa funzionalità renderebbe possibile a sempre più persone, magari viaggiatori appassionati, di contribuire all’aggiornamento della Street View in zone rurali dove magari la famosa automobile di Google non viaggia più da diverso tempo, forse addirittura anni. Così facendo, tutte queste aree finalmente potranno essere rappresentate come si deve e come sono davvero anche sul sistema di navigazione di Big G.

Non essendo però disponibili altre informazioni su quando verrà distribuita nella versione stabile dell’applicazione per tutti gli utenti, non ci resta che attendere qualche dettaglio ufficiale da Google stessa, che su Maps ha pure aggiornato di recente tantissimi dati riguardanti piste ciclabili e percorsi ideali per chi ama viaggiare in bicicletta, compresi alcuni dettagli sul bike sharing.