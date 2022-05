Google Maps Immersive View ufficiale: visitare città e ristoranti è come avere un drone!

Nell'ambito dell'edizione 2022 del Google I/O, Google ha deciso di aprire l'evento con alcune nuove funzionalità legate ai suoi popolari servizi. Tra queste, spicca sicuramente la feature Immersive View di Google Maps, ma non c'è solamente quella.

In particolare, dopo aver annunciato l'arrivo di 24 nuove lingue per Google Traduttore, Sundar Pichai, amministratore delegato di Google, ha sfruttato il palco dello Shoreline Amphitheater per svelare una novità non di poco conto legata al popolare servizio di mappe. Più precisamente, durante l'evento è stata mostrata una visualizzazione dall'alto di Londra, così come la possibilità di dare un'occhiata all'interno di alcuni ristoranti.

Immersive View rappresenta, come d'altronde si evince dal nome, una modalità più "immersiva" rispetto a quella classica, che tenta per certi versi di simulare l'utilizzo di un drone. In realtà non è proprio così, come specificato dallo stesso Pichai, considerando anche il fatto che Google ha utilizzato altre tecnologie per consentire agli utenti di ottenere questa vista.

In ogni caso, i risultati mostrati durante l'evento sono sicuramente interessanti e possono essere visualizzati anche da smartphone. Attualmente questa novità non sembra però essere attiva (perlomeno per quel che riguarda l'Italia), ma quel che è certo è che la feature non è passata inosservata. Potete dare un'occhiata a un esempio di Immersive View nel video pubblicato da Google su Twitter.



Per il resto, nella prima parte dell'evento BigG ha ufficializzato molte altre novità legate ai suoi servizi. Tra queste, troviamo una modalità "sommario automatico" per Google Documenti e novità legate al Multisearch di Google, che riguarda la possibilità di combinare, in termini di ricerche, testo e immagini. Insomma, Google ha molte feature intriganti "in cantiere" per i suoi servizi.