Google Maps implementa un 'tunnel spazio-temporale' per passare da un Pianeta all'altro

Tempo di novità in casa Google Maps. Infatti, dopo la segnalazione di connettori e colonnine, arriva un'altra funzionalità: un "tunnel spazio-temporale" che porta l'utente da un Pianeta all'altro.

In particolare, come segnalato da parecchie persone su Reddit, l'azienda californiana ha recentemente implementato una nuova animazione pensata per dare all'utente la sensazione di star viaggiando nello Spazio. Il "filmato" si attiva ogni qualvolta un utente sceglie di passare da un Pianeta a un altro.

Non sapete come vedere i Pianeti su Google Maps? Non preoccupatevi, vi spieghiamo subito come fare tramite la procedura che trovate di seguito (valida per PC).

Collegatevi al sito ufficiale di Google Maps; Successivamente, premete sul riquadro Satellite presente in basso a sinistra; Dopodiché, fate clic sull'icona del Pianeta che si trova in basso a destra (attivando la modalità Globo); Adesso, fate zoom out con la rotella del mouse (scorretela verso il basso fino a quando non vedete comparire la lista dei Pianeti sulla sinistra); A questo punto, vi basta premere su uno dei Pianeti disponibili. In questo modo, verrà attivata l'animazione del "tunnel spazio-temporale".

Insomma, la società di Mountain View ha pensato di fare una piccola aggiunta a Google Maps, che sembra però essere stata gradita particolarmente dagli appassionati della modalità che consente di "visitare" lo Spazio.