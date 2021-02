Google Maps introduce nuova interfaccia per i percorsi, ma non convince gli utenti

Dopo il lancio di una modalità split screen inedita, Google Maps su Android ha iniziato a ricevere negli Stati Uniti una nuova interfaccia - attualmente in fase di test - per quanto riguarda la navigazione dopo avere impostato un itinerario da percorrere. L’utenza, però, non si sarebbe detta così convinta della nuova esperienza d’uso.

Le prime immagini, di cui potete vedere un esempio in calce all’articolo, sono state postate sul sito di XDA Developers: in esse è chiaramente visibile che la parte superiore è leggermente più pulita, così da evidenziare soltanto le località di partenza e arrivo, ma i tipi di percorsi e mezzi utilizzabili per il viaggio sono stati spostati in una sorta di menu a tendina nella parte inferiore dello schermo, nascondendo così buona parte della mappa.

Tra l’altro, in questa nuova tendina sono visibili solamente due opzioni in quanto le altre sono visualizzabili solamente facendo “swipe up”, ovvero scorrendo con il dito verso l’alto per mostrare il resto del menu. Sebbene questa interfaccia utente risulti più elegante e minimal rispetto a quella che conosciamo già da diverso tempo, gli utenti hanno definito questo cambiamento all’esperienza d’uso non proprio ottimale.

Al momento non è noto quando questa novità arriverà in tutto il mondo, anzi dati i commenti recenti potrebbe anche non giungere sugli smartphone nel caso in cui il colosso di Mountain View seguisse i pareri dell’utenza. In ogni caso, sarà il tempo a darci una risposta; per ora, non ci resta che attendere.

