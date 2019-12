Google Maps per iOS, arriva la modalità incognito: ecco tutti i dettagli

Dopo essere arrivata su Android a inizio ottobre 2019, finalmente la modalità incognito di Google Maps è stata annunciata anche per iOS. Non serve più quindi avere un dispositivo montante il sistema operativo del robottino verde per mantenere "private" le proprie attività.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e come potete leggere sul blog ufficiale di Google, la funzione è in rollout in questi giorni per i dispositivi iOS. Il funzionamento di questa modalità è essenzialmente identico a quello delle controparti per Google Chrome e Android.

Tutto quello che l'utente deve fare è premere sull'icona contenente la propria immagine del profilo, che si trova in alto a destra, e selezionare "Abilita modalità incognito" per accedere al nuovo sistema. Quest'ultimo non memorizzerà alcun dato di navigazione, tanto meno la cronologia.

Inoltre, questa modalità non permette a Google nemmeno di mostrare annunci pubblicitari basati sui luoghi visitati. Insomma, sicuramente alcuni utenti apprezzeranno questa funzionalità. Come annunciato da Eric Miraglia al momento del lancio della modalità incognito di Google Maps per Android, questa mossa rientra nella strategia di BigG che mira a garantire maggiore privacy agli utenti.

Rimanendo in tema Google Maps, vi ricordiamo che presto l'applicazione dell'azienda californiana sarà in grado di dirci se le strade sono illuminate di notte.