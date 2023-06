Google Maps lancia la modalità immersiva in Italia: si parte da Firenze e Venezia

A poco più di un anno dall’annuncio della Modalità Immersiva in Google Maps, il gigante del motore di ricerca ha comunicato che da oggi il sistema di navigazione è disponibile anche in Italia.

La Modalità Immersiva, che consente di esplorare le città in tre dimensioni come se si fosse a bordo di un drone, si basa sull’intelligenza artificiale per offrire una visione multidimensionale.

Da oggi alla lista delle città si aggiungono anche due icone del nostro paese: Firenze e Venezia, due dei tanti monumenti a cielo aperto che custodisce l’Italia e che possono essere navigati dall’app mobile per iOS ed Android di Google Maps.

Oltre a queste, Google ha portato la visualizzazione immersiva in alcuni luoghi specifici di altre città italiane come i monumenti di Milano, Roma e Pisa, che si aggiungono agli altri sparsi a livello mondiale.

Potete provare il servizio digitando il nome di un momento in Maps e quindi cliccando sul pulsante “Immersive view”.

“Con il cursore del tempo, si può scoprire il meteo in diverse ore del giorno e quanto sarà affollata la zona, in modo da poter pianificare in anticipo. E dove abbiamo dati disponibili, è possibile sbirciare all’interno di ristoranti e caffè per decidere se prenotare o meno, grazie a una tecnica avanzata di intelligenza artificiale chiamata Neural Radiance Fields (NeRF), sviluppata proprio da Google” ha affermato Christina Tong, responsabile del prodotto di Google.