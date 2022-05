Google Maps modifica il sistema di navigazione: arriva una piccola, comoda novità

Ci sono altre novità interessanti in arrivo su Google Maps, scovate nell’ultima versione beta 11.28 dell’applicazione per Android: per migliorare l’esperienza di navigazione su smartphone, gli sviluppatori di casa Big G stanno ristrutturando la funzione di ricerca per ridurre i tempi di selezione delle modalità di spostamento.

I colleghi di 9to5Google hanno segnalato proprio in queste ore un cambiamento piccolo, singolo ma importante per Google Maps: si tratta della possibilità di selezionare le modalità di spostamento facilmente durante la ricerca del percorso migliore per raggiungere un luogo specifico. Ricordiamo che le modalità ora proposte e disponibili riguardano il movimento a piedi, in auto, in treno, in bus, in bici, con un autista (ad esempio Uber) o con un veicolo in sharing, specialmente biciclette e scooter.

Scendendo nel dettaglio, se a oggi è necessario accedere all’app Google, poi alle impostazioni dell’Assistente e infine alle preferenze dell’account personale per modificare i mezzi di trasporto preferiti su Google Maps, con la nuova beta – e, di conseguenza, con una delle future versioni stabili dell’app stessa – basterà premere sulla voce opzioni per scegliere tra le varie modalità di spostamento e altre opzioni ancora, esattamente come vedete negli screenshot allegati alla notizia.

Non è ancora chiaro se e quando questa funzionalità arriverà su Maps; anzi, potrebbe trattarsi semplicemente del test di nuovi elementi UI che non vedranno mai il lancio ufficiale. Come sempre, terremo occhi e orecchie vigili.

Una delle ultima novità arrivate davvero riguarda invece la presenza di semafori e pedaggi delle autostrade su Maps.