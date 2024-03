Google Maps mostrerà gli ingressi degli edifici con un'icona sull'app

Google lavora per migliorare ulteriormente il proprio servizio di cartografia Google Maps. Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Android Police, con la versione 11.17.0101 dell’applicazione, il client del colosso di Mountain View ha iniziato a mostrare negli USA e Germania gli ingressi degli edifici.

Come si può vedere direttamente dagli screenshot pubblicati da Android Police, Google ha integrato un’icona che simboleggerà l’ingresso di un determinato edificio, contraddistinta da un cerchio bianco. Quando si fa tap sudi essa, l’applicazione la evidenzierà colorandola di rosso, il che aiuterà a distinguerla da altre posizioni presenti sull’applicazione. A dimostrazione di come si tratti di una feature ancora in fase di sviluppo, lo stesso sito web sottolinea che ci sarebbero ancora alcuni errori ed in qualche caso sarebbero stati segnalati errori con gli ingressi.

Al momento Google avrebbe implementato questa funzionalità solo per pochi utenti selezionati, e non ha diffuso alcuna informazione in merito alla possibile estensione a tutti. Si tratta però senza dubbio di una novità piacevole, che mira a rendere ancora più utile e precisa l’applicazione.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo segnalato l’arrivo delle colonnine Plug&Charge su Google Maps, che permettono di effettuare la ricarica dei veicoli elettrici.

Cosa ne pensate di queste evoluzioni dell’applicazione Google Maps? Fatecelo sapere tramite i commenti.