Google Maps: la navigazione in realtà aumentata arriva su iOS ed Android

Google lo aveva preannunciato: il futuro di Maps è rappresentato dalla realtà aumentata, ed a quanto pare il futuro inizia oggi. Come riportato da varie testate, la società di Mountain View ha ufficialmente iniziato il rollout della feature per l'applicazione che consente di ottenere indicazioni sullo smartphone in AR mentre si è a piedi.

Da oggi la novità è disponibile su una gamma molto più ampia di smartphone Android ed iOS, dopo un periodo di prova con un ristretto gruppo di utenti.

I dispositivi che supportano ARCore o iPhone che includono il supporto ad ARKit, potranno accedere a Google Maps Live View già a partire da questa settimana, il funzionamento è molto semplice: basta cercare una posizione sulla mappa, dopo di che è necessario toccare il pulsante delle indicazioni in basso ed impostare la camminata. A questo punto sarà richiesto un tap sulla nuova opzione "Live View" nella parte inferiore dello schermo.

Il tutto rientra in un nuovo importante aggiornamento per Google Maps attraverso cui Big G mira a consentire agli utenti di inserire direttamente nell'applicazione le informazioni sui viaggi, per pianificarli nei minimi dettagli.

La navigazione in realtà aumentata però rappresenta già un passo in avanti significativo a livello di usabilità nella quotidianità.