Google Maps, se non si concede l'utilizzo dei dati di navigazione l'app sarà 'limitata'

Google Maps da oggi chiederà a tutti i suoi utenti, sia Android che iOS, di acconsentire esplicitamente alla raccolta e utilizzo di dati sulla posizione mentre l’applicazione è attiva per migliorare i servizi offerti. Rifiutare la richiesta del nuovo pop-up limiterà le funzionalità dell’app stessa, rendendola meno precisa nelle indicazioni.

A segnalare questa novità sono stati i colleghi di 9to5Google, i quali hanno fornito lo screenshot in calce all’articolo dell’avviso inedito, da cui si legge quanto segue: “Google utilizza i dati di navigazione tuoi e di altre persone per migliorare Maps per tutti. Durante la navigazione, Google raccoglie dettagli, come la posizione GPS e il percorso che hai seguito. Questi dati possono essere utilizzati per rendere le informazioni, comprese le condizioni del traffico e le interruzioni in tempo reale, visibili agli altri e aiutarli a trovare il percorso più veloce. Questi aggiornamenti alla mappa non saranno associati al tuo account Google o al tuo dispositivo”.

Sotto questa didascalia sono presenti due pulsanti per consentire la scelta all’utente tra l’accettare e il rifiutare le condizioni poste da Google. Nel caso in cui si decida di premere sul pulsante blu “Avvia”, allora la navigazione funzionerà come ben conosciamo con indicazioni precise e ogni funzionalità disponibile su Maps; altrimenti, in caso contrario la navigazione verrà limitata a un elenco statico di indicazioni stradali “vecchio stile”, come i classici messaggi “tra 200 metri svoltare a sinistra” detti dai vecchi navigatori satellitari presenti nelle automobili.

La richiesta di consenso in questione dovrebbe vedere l’implementazione a partire da oggi, lunedì 30 agosto 2021, sia su dispositivi iOS che Android.

Sempre su Google Maps stanno per arrivare feature utilissime per le strade a pedaggio. Restando nel mondo Google, recentemente è apparsa in rete la possibile data di lancio di Google Pixel 6, la nuova gamma di smartphone di fascia alta della società di Mountain View.