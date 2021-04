Google Maps non suggerirà più il percorso più rapido di default: il motivo

Google Maps è un servizio utilizzato da parecchi utenti, quindi anche solamente una minima modifica al suo funzionamento può comportare un cambio nella routine delle persone. Per questo motivo, risulta interessante dare un'occhiata a come cambierà il calcolo dei percorsi in futuro.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e autoevolution, la società di Mountain View sta effettuando diversi cambiamenti per quel che concerne il servizio che "indica la via" agli utenti. Più precisamente, il sistema che consente all'utente di comprendere come muoversi da un punto A a un punto B sta per cambiare in modo importante.

Infatti, in futuro arriverà un aggiornamento che modificherà il modo in cui vengono calcolati i percorsi suggeriti agli utenti. Finora siamo stati abituati a ottenere i percorsi più rapidi, mentre più avanti Google Maps, perlomeno su dispositivi mobili, si baserà sul consumo di carburante. In parole povere, si metterà da parte la statistica del tempo, per cercare di fornire all'utente la soluzione più efficiente, nonché a impronta CO2 ridotta (che non sempre coincide con quella più "veloce").

Ovviamente, rimarrà l'opzione per scegliere di basarsi invece sul tempo. Insomma, l'utente potrà sempre cambiare le sue preferenze, ma di default si punterà, come prima scelta, sul consumo di carburante.

Per il resto, l'azienda di Sundar Pichai sta lavorando anche per fornire all'utente informazioni più dettagliate relative ai mezzi pubblici.