Google Maps ora notifica quando è il momento di scendere da un autobus

Google starebbe lavorando ad una nuova funzione dedicata ai trasporti pubblici su Google Maps . Grazie ad essa potremo scoprire quando è arrivato il momento di scendere dall’autobus, treno o dalla metropolitana per non sbagliare fermata e prendere la giusta coincidenza.

La nuova funzione, integrata sia nella versione per iOS che per quella Android, ci avviserà di tutte le fermate da prendere con il treno, autobus o con la metropolitana. Una volta arrivati alla nostra fermata l’applicazione invierà una notifica per farci scendere dal mezzo pubblico e per permetterci di prendere la giusta coincidenza. Notifiche che sono visualizzabili anche sulla schermata di blocco, dunque senza costringere l’utente ad effettuare lo sblocco del dispositivo.

Attualmente questa funzione risulta essere ancora in fase di sviluppo e non è ancora chiara quindi la sua data di rilascio, ne tantomeno i paesi in cui verrà rilasciata. Si tratta però di una funzione molto utile, anche se già integrata tempo fa da altre applicazioni simili, come Moovit.