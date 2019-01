Google Maps ci permetterà di parlare con le attività commerciali

A quanto pare, presto saremo in grado di interagire con le attività commerciali direttamente tramite Google Maps. E' notizia di oggi infatti che il motore di ricerca starebbe testando un sistema di messaggistica istantanea da integrare direttamente nel servizio di cartografie.

Come si può visualizzare nello screenshot presente in calce, pubblicato su Reddit da sanju2cool, il tutto sarà accessibile direttamente nell'applicazione, in cui con ogni probabilità sarà inserita una nuova scheda denominata "Messaggi" che, appunto, consentirà di interagire con le attività commerciali.

Il funzionamento non è ancora noto e sono pochi i dettagli a riguardo. Resta da capire come sarà sfruttato il tutto e quali aziende abbiano deciso di adottare la funzione, ma qualora la diffusione dovesse essere capillare, si tratterebbe di una funzione attraverso cui gli utenti potrebbero chiedere informazioni a ristoranti o effettuare prenotazioni.

Un utente Reddit che afferma di lavorare per il reparto marketing di una discoteca sostiene che la sua attività è abilitata all'accesso ai Messaggi, mentre altri hanno pubblicato rapporti e segnalazioni diametralmente opposti. Da parte di Google però almeno al momento non sono arrivate molte indicazioni sull'eventuale debutto della funzione e sulle attività che potranno accedervi.

Vi terremo aggiornati non appena il motore di ricerca diffonderà ulteriori informazioni a riguardo.