Google Maps porta in Italia le mappe dettagliate: si parte da Roma

Google porta anche in Italia le mappe dettagliate di Google Maps, già disponibili da quasi due anni negli Stati Uniti e pronte ad approdare anche nel nostro paese. Il colosso di Mountain View, nello specifico, ha lanciato la funzione partendo dalla capitale Roma.

Le mappe dettagliate di Google Maps consentono agli utenti di accedere ad una platea maggiore di informazioni durante la navigazione. Nello specifico, Maps è in grado di mostrare le strisce pedonali, i marciapiedi, le isole pedonali, ma anche la forma e la larghezza di una strada in pendenza.

Questo lavoro è possibile grazie all'intelligenza artificiale integrata, che è può comprendere i paesaggi urbani di tutto il mondo e quindi fornisce informazioni più accurate e reali per le metropoli più importanti del mondo. Non è un caso che quindi per l'Italia si sia partiti da Roma, che non solo è la capitale ma anche una delle città più trafficate e visitate dai turisti.

Con questo nuovo sistema, gli utenti potranno pianificare meglio i loro viaggi e spostamenti, anche se si utilizza un passeggino o una sedia a rotelle.

Si tratta di una delle tante novità che ha introdotto il motore di ricerca, che durante la stagione di Natale ha aiutato gli utenti ad evitare le code tramite Google Maps.