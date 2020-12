Google Maps, ora possiamo aggiornare noi Street View con le nostre foto: ecco come

A novembre abbiamo visto che su Google Maps era stata scoperta una nuova funzione detta “modalità Guida” che permette di aggiornare le foto di Street View con scatti fatti da noi stessi, ma non si conosceva la data di lancio. Ebbene, Google a quanto pare ha deciso di ufficializzarla nelle ultime ore con l’approdo in mercati selezionati.

Ad annunciarlo è la stessa azienda tramite il suo blog ufficiale, dove è possibile vedere anche brevi gif che ne illustrano il funzionamento in realtà piuttosto semplice: utilizzando uno strumento detto “foto connesse” nella nuova versione dell’app di Street View, sarà possibile registrare una serie di immagini mentre ci si muove lungo la strada o un sentiero. Una volta pubblicate ci penserà Google stessa a ruotarle, posizionarle e creare automaticamente una serie di foto collegate tra loro.

E la privacy? Nessun problema: ci penserà il sistema di Big G a sfocare i volti e le targhe presenti nelle foto scattate dagli utenti, consentendo però a questi ultimi di segnalare tali immagini e altri contenuti in caso di necessità di revisione. Sicuramente non sarà un sistema esente da difetti e nemmeno particolarmente raffinato, ma almeno ora anche i luoghi più sperduti dove mancano immagini a 360 gradi o dove quelle esistenti sono particolarmente vecchie potranno avere un feed aggiornato.

Google ha comunque precisato che continuerà a mostrare per impostazione predefinita le proprie immagini quando saranno disponibili, il che verrà indicato con una linea blu continua. Ma nel caso in cui non sia presente l'opzione Street View, le foto collegate fornite verranno visualizzate nel livello Street View come una linea blu tratteggiata. Inoltre, Big G utilizzerà i dati nelle foto anche per aggiornare Google Maps con i nomi e gli indirizzi delle attività che mancano nel sistema, inclusi gli orari di pubblicazione se sono visibili, ad esempio, sull'insegna di un negozio.

I requisiti per utilizzare tale funzionalità richiedono uno smartphone Android compatibile con ARCore, la piattaforma di Google usata per la creazione di progetti in realtà aumentata supportata dai dispositivi con Android 7.0 (Nougat) o versioni successive, e banalmente una connessione Internet. I paesi selezionati in cui la beta pubblica è stata lanciata sono Nigeria, Giappone, Brasile, Indonesia, Costa Rica e, negli Stati Uniti e in Canada, le città di Toronto, New York e Austin, TX. E l'Italia? Al momento non si sa nulla, ma se la beta dovesse andare bene si potrebbe trattare di un'attesa di appena qualche mese.

A proposito di Google Maps, di recente l'app ha ricevuto un altro aggiornamento che intende coinvolgere maggiormente l'utenza: ora nelle varie città e attività della loro zona ci sarà un feed inedito basato completamente sulla community, accessibile tramite la scheda Esplora con uno scroll verso l’alto. In essa appariranno consigli e feedback delle Guide Locali, oltre a contenuti specifici in base ai nostri interessi.