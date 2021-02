Google Maps ora si possono pagare parcheggi e trasporti pubblici in app, ma solo negli USA

Google Maps ha ricevuto una nuova funzionalità particolarmente utile negli Stati Uniti, ovvero la possibilità di effettuare pagamenti per utilizzare trasporti pubblici e parcheggi con ticket/parchimetro direttamente tramite l’applicazione, grazie alla collaborazione con servizi come Passport e ParkMobile.

Chiariamo subito che, purtroppo, attualmente questa feature non risulta disponibile né in Italia né in altre parti del mondo, proprio alla luce del fatto che la partnership avviata con i due servizi statunitensi rimane esclusiva dei territori oltreoceano. Nonostante ciò, il colosso di Mountain View ha assicurato che in futuro espanderà la funzionalità in tutto il mondo con il supporto di altre 80 agenzie, ergo non è escluso un lancio anche nel Belpaese.

In ogni caso, vediamo come funziona attualmente nelle oltre 400 città selezionate come Boston, Houston, Los Angeles, New York e Washington DC: durante la navigazione alla guida su Google Maps sulla schermata verrà mostrato automaticamente il pulsante apposito “Paga per il parcheggio” una volta che ci si avvicinerà alla destinazione e, una volta premuto, basterà inserire il numero del parchimetro, la quantità di tempo prevista per il parcheggio e infine premere nuovamente “Paga”.

In maniera simile, quando l’utente cercherà indicazioni riguardanti i trasporti pubblici tramite l’applicazione sarà possibile pagare la tariffa direttamente in-app utilizzando Google Pay e le carte di credito/debito associate al servizio; dopodiché basterà mostrare il biglietto digitale presente sul proprio smartphone e sarà possibile salire sui mezzi pubblici d’interesse. Anche in questo caso, la funzionalità dovrebbe giungere in tutto il mondo prossimamente.

Tra le ultime novità giunte o in arrivo su Google Maps segnaliamo la nuova interfaccia per i percorsi attualmente in fase di test e la possibilità di vedere i prezzi dei distributori di benzina sulla mappa anche in Italia.