Google Maps potrebbe aggiornarsi per includere una delle migliori feature di Waze

La possibilità di segnalare gli incidenti, una delle feature più apprezzate dagli utenti di Waze ed una delle caratteristiche che ha aiutato l'app a trovare il proprio spazio all'interno del mercato, potrebbe arrivare anche nel re assoluto di questo segmento, ovvero Google Maps.

Alcuni utenti avrebbero infatti ricevuto questa funzione sui loro smartphone equipaggiati con Android, e riportano che ora l'app di Maps segnala la presenza di cantieri stradali e di incidenti, oltre all'ora esatta in cui è stato segnalato un sinistro e l'eventualità di alcuni rallentamenti del traffico causati delle condizioni atmosferiche.

La feature era già stata segnalata due settimane fa dalla redazione di Android Police: grazie al datamining erano state scoperte all'interno di un'APK di Google Maps alcune stringhe di codice inedite, che menzionavano la possibilità per gli utenti di segnalare gli incidenti, proprio come accade già con Waze. Ora Google sembra intenzionata a rendere disponibile questo servizio a tutto il resto gli utenti, anche se non è ancora chiaro se il suo arrivo su alcuni device sia solamente un test, o se già dai prossimi update verrà distribuito in modo esteso.

Al momento sappiamo che il motore di ricerca ha confermato a The Verge che questa funzionalità è attiva da diversi mesi su Android; inoltre vi ricordiamo che Google ha acquistato Waze circa 5 anni fa, quindi è lecito aspettarsi che tutti gli aspetti migliori dell'app vengano inseriti anche all'interno di Maps.

Nel frattempo, anche Apple è intenta a migliorare il suo servizio di navigazione, anche se in questo caso si parla di un ammodernamento molto più esteso di quello operato da Google con Maps.