Google Maps presto ci dirà se le strade sono illuminate di notte

Nuova, interessante funzione in arrivo da Google per gli utenti che utilizzano Google Maps. I ragazzi di XDA, nell'ultima beta della popolare applicazione di cartografie hanno scovato alcuni riferimenti ad una funzione che ancora non ha visto la luce ma che presto potrebbe approdare su Maps.

Si chiama "Illuminazione" e come suggerisce il nome, una volta abilitata evidenzierà quanto bene sono illuminate le strade durante la notte.

Al momento la funzione è ancora in fase di sviluppo ed almeno al momento non sono arrivate indicazioni in merito alla possibile data di lancio, tanto meno se sarà specifica per qualche regione o meno.

L'obiettivo però sembra chiaro: Google vuole evitare che gli utenti si ritrovino in vicoli bui, permettendo loro di scegliere strade più illuminate.

Di seguito riportiamo le stringhe di codice scovate da XDA:

Lighting

Yellow lines show streets with good lighting

Start

No lighting info available

Poor to no lighting

See how brightly lit the streets are

Good lighting

New! See how brightly lit the streets are

"Lighting view isn't available at this zoom or in this region"

Zoom in more to see lighting data.

Il sistema quindi sarà in grado di fornire avvisi qualora la strada che si sta per percorrere non dovesse essere correttamente illuminata, ed a quanto pare le informazioni saranno integrate direttamente nella homepage dell'app.