Google Maps riceve (di nuovo) la Dark Mode: ecco come attivarla

Dopo l’approdo del feed delle fonti locali basato completamente sul lavoro e sulle ricerche della community, Google Maps ha finalmente ricevuto una modalità oscura di cui si parlava già da diversi mesi. Giusto oggi, infatti, dopo i primi test di settembre la nuova versione dell’applicazione per Android ha mostrato (di nuovo) la Dark Mode.

Questo “di nuovo” è doveroso in quanto il rilascio originale nel mese di settembre, in realtà, arrivò soltanto a pochi utenti in località asiatiche e dell’America Latina probabilmente per un semplice test. Come però riportato dai colleghi di Android Police, ora sembrerebbe essere giunta sul mercato una versione più aggiornata e stabile di Google Maps con la modalità oscura che, con ogni probabilità, arriverà in tutto il mondo nel corso delle prossime settimane.

Ma vediamo un po’ come appare questa Dark Mode: rispetto al tema chiaro non si notano grosse differenze nell’esperienza d’uso vera e propria, con strade e case facilmente distinguibili grazie alle differenti tonalità di grigio e blu scuro, oltre a colori più tenui al posto delle classiche linee particolarmente accese, per tutta l’interfaccia utente. L’immagine in calce all’articolo, catturata sempre da Android Police, mostra chiaramente questa scelta stilistica che anche dal punto di vista puramente estetico non dispiace affatto.

Se volete provarla con mano vi basterà provare ad aggiornare l’applicazione di Google Maps all’ultima versione tramite il Google Play Store, per poi andare nelle Impostazioni e selezionare il tema scuro o semplicemente l’opzione “Usa le impostazioni di sistema” se avete abilitato su Android la modalità oscura per tutte le applicazioni installate. Nel caso in cui non risulti disponibile non resta che attendere qualche giorno, dato che il rilascio avviene gradualmente.

Di recente anche Facebook per Android ha ricevuto la Dark Mode tanto desiderata dagli utenti: anche in questo caso vi basterà aggiornare l’applicazione e controllare le impostazioni. Nel caso in cui non risulti disponibile basterà attendere qualche giorno per il rollout completo.