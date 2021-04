Google Maps riceve molte novità per i viaggi durante la ripresa dal COVID-19

Google ha già gli occhi puntati verso la ripresa da questi due anni difficili e senza molti viaggi a causa del COVID-19: da oggi, infatti, la società di Mountain View ha deciso di introdurre tante novità su Google Maps e non solo per pianificare i viaggi nel modo più rapido, sicuro e veloce possibile.

Innanzitutto, Big G ha aggiornato il suo pannello di aiuti in ambito Coronavirus mostrando molti più dettagli riguardo le restrizioni e i provvedimenti attuati e in fase di attuazione in varie parti del mondo. In altre parole, ogni volta che si cercherà un Paese specifico ogni utente saprà se dovrà andare in quarantena una volta giunto a tale destinazione, se servirà mostrare i risultati dei test o altro prima di potersi godere il viaggio.

Inoltre, la feature forse più interessante introdotta dagli sviluppatori della società statunitense riguarda la possibilità di ricevere un’e-mail nel caso in cui ci siano aggiornamenti sui viaggi verso una determinata località. Basterà connettersi al proprio account Google e selezionare l’opzione “Ricevi un'email se questa guida cambia” una volta che si cercano informazioni su voli, hotel o altri dettagli di viaggio tramite smartphone.

Non mancano pure una nuova scheda Esplora che funzionerà come servizio all-in-one per visualizzare prezzi di voli, trasporti e hotel, filtrare località turistiche come spiagge, musei e altro ancora. Infine, è stata introdotta la possibilità di pianificare i viaggi su strada su Google Maps versione desktop: una volta posizionati i punti di partenza e arrivo, sarà possibile aggiungere soste tramite il pulsante ad hoc “Aggiungi fermata” e, una volta completato il piano, inviare le indicazioni allo smartphone per la navigazione continua a piedi, in bicicletta o in auto. Per ogni maggiore informazione, Google ha dedicato un post sul suo blog ufficiale a tutte queste novità.

