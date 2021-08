Google Maps riceverà una funzionalità attesissima per le strade a pedaggio

Google Maps lo scorso aprile ha ricevuto feature per i viaggi durante la ripresa dal COVID-19, per il piacere di molti utenti; sempre a proposito di viaggi, però, l’azienda statunitense sembrerebbe prossima a implementare una funzionalità specifica riguardante le strade a pedaggio e non solo, per permettere di visualizzare i rispettivi prezzi.

Come ripreso da Android Police, gli sviluppatori della società di Mountain View sarebbero già al lavoro per rilasciare nel programma Preview di Google Maps la visualizzazione automatica dei prezzi del pedaggio su strade, ponti e altre tratte in tutto il mondo, così da permettere ai viaggiatori di comprendere quale strada sia ideale per lunghezza da percorrere e prezzi da pagare.

La conferma relativa al futuro lancio della feature in questione è giunta ai colleghi di Android Police direttamente da un membro del programma di anteprima, al quale è stato chiesto di partecipare a un sondaggio per inviare feedback personalizzato in merito alla funzione stessa.

Dopo un certo periodo di tempo impiegato a condurre test sul campo, l’utente avrebbe espresso la volontà di vedere i prezzi dei pedaggi singoli e totali visualizzati lungo il percorso di guida d’interesse prima ancora della sua selezione, così da scegliere in anticipo se impiegare meno tempo in viaggio e spendere denaro, oppure passare più tempo alla guida senza spendere soldi in pedaggi. Al momento non è noto quando questa funzionalità approderà nella versione stabile di Google Maps su smartphone, dunque non ci resta che attendere pazientemente novità in merito.

A proposito di Google Maps, in Francia l’app è diventata la nuova arma del Fisco per “spiare” gli evasori fiscali dall’alto.