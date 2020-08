Google Maps si rinnova: le mappe saranno molto più dettagliate

Google Maps sta per essere rinnovata completamente per garantire agli utenti un’esperienza d’uso migliore, permettendogli di distinguere facilmente deserti, montagne, foreste o aree metropolitane in ogni momento grazie a tanti nuovi dettagli forniti da un algoritmo speciale.

Google userà le immagini satellitari come base delle mappe in arrivo nel servizio, per poi applicare un algoritmo in grado di cambiare i colori in base a cosa si trova in un punto specifico. In questo modo il risultato finale farà un lavoro decisamente migliore nel mostrare le differenze chiave tra cime innevate, campi verdi e foreste, come dimostra l’immagine sottostante dove è possibile vedere il paesaggio islandese prima e dopo l’aggiornamento.

Questa nuova tecnica verrà applicata in tutti i 220 Stati e territori supportati da Google Maps, ma non sarà l’unica novità del prossimo update: Google intende rendere le città più frequentate e famose al mondo ancora più dettagliate evidenziando zone pedonali, marciapiedi, piste ciclabili, incroci e molto altro ancora. Queste aggiunte, assieme alla recente introduzione dei semafori su Google Maps, renderanno il servizio decisamente più utile.

Tutte queste novità arriveranno a partire da questa settimana in tutto il mondo. Nel mentre, Google ha annunciato a sorpresa il ritorno di Google Maps su Apple Watch dopo tre anni dal ritiro.