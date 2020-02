Google Maps sbaglia le indicazioni e lo manda in un fiume ghiacciato alle 3 di notte

Ha dell'incredibile la storia che arriva dal Mississippi, dove un uomo è finito per errore in un fiume ghiacciato a causa delle indicazioni errate di Google Maps. Come riportato dalla stampa locale, è stato necessario l'intervento dei soccorritori per metterlo in sicurezza.

A quanto pare, il clamoroso episodio sarebbe avvenuto in quanto il ragazzo avrebbe tentato di attraversare il fiume Mississippi nei pressi dello Stone Arch Bridge, finendoci però al suo interno. I Vigili del Fuoco, che l'hanno salvato da una possibile ipotermia mortale, hanno sottolineato che le indicazioni probabilmente si riferivano all'attraversamento del ponte, non del fiume.

L'uomo ha detto ai pompieri di aver seguito alla lettera le indicazioni dell'applicazione, quando alle 3:00 di notte si è trovato nel bel mezzo del fiume ghiacciato.

Fortunatamente però il tutto si è risolto positivamente ed ora la vittima di questo spiacevole incidente sta recuperando da un lieve stato di ipotermia.

Google Maps negli ultimi giorni è stato al centro di non pochi episodi strani. Emblematico è il caso dell'uomo che ha mandato in tilt l'app con 99 smartphone un carrello simulando una presunta congestione del traffico che, però non si è verificata.

La scorsa settimana Google Maps ha celebrato i 15 anni con una nuova icona ed alcune novità nell'app.