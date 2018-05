Google Maps si arricchisce con i consigli su misura e l'integrazione con le fotocamere

Google ha mostrato le novità in arrivo anche su Maps nel corso dell'anno. Jen Fitzpatrick ha annunciato che la compagnia ha mappato oltre 220 paesi e territori, e Maps ha permesso a "più di un miliardo di persone la possibilità di viaggiare per il mondo".

Attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il motore di ricerca è in grado di aggiungere nuovi indirizzi, attività commerciali e località direttamente alla mappa, un passo in avanti significativo sopratutto per i paesi in via di sviluppo.

Non finiscono qui le novità, perchè i percorsi per motociclette saranno separati da quelli delle auto, a favore di coloro che viaggiano su due ruote.

Gli utenti, a livello di utilizzo quotidiano, potranno effettuare in Maps delle ricerche complesse. E' stato posto l'esempio di una ricerca contenente la query "ristoranti aperti ora vicino a me e che servono la pizza". E' proprio su questo che Google si è concentrata negli ultimi tempi: aiutare le persone a scoprire nuove cose.

Nella nuova versione di Maps arriverà una tab chiamata For You che mostrerà consigli, luoghi di tendenza ed altre posizioni interessanti, i quali saranno scelti in base alle proprie preferenze. L'IA infatti assegnerà in automatico ai luoghi un punteggio per consentire alle persone di scoprire rapidamente quelli che potrebbero piacere.

Sarà anche possibile creare elenchi di luoghi da condividere con gli amici, ad esempio per decidere dove mangiare.

Google combinerà anche l'intelligenza artificiale con Street View su Google Maps: basta aprire la fotocamera, inquadrare un luogo e la mappa ci mostrerà esattamente in quale direzione ci stiamo dirigendo, per evitare di girare a vuoto e di andare dalla parte opposta rispetto alla destinazione.

Le funzionalità saranno disponibili in estate su iOS ed Android.