Google Maps torna su Apple Watch dopo tre anni ed arriva su CarPlay

Con un post pubblicato a sorpresa sul proprio blog ufficiale, Google ha annunciato il ritorno di Google Maps su Apple Watch, da cui era stato ritirato tre anni fa. Il colosso dei motori di ricerca ha anche annunciato il supporto per CarPlay Dashboard del servizio di cartografie.

Parlando di Google Maps per watchOS, l'applicazione consentirà di ottenere informazioni sulla navigazione in auto, in bicicletta, coi mezzi pubblici o a piedi. L'applicazione indicherà anche il tempo d'arrivo stimato e potrà fornire indicazioni dettagliate per le destinazioni salvate. In maniera analoga a quanto avviene con Apple Maps, però, la destinazione dovrà essere scelta dal telefono ed anche la navigazione: Google Maps su Apple Watch sostanzialmente sarà un continuo della controparte per smartphone.

L'altra novità interessante è rappresentata dall'aggiunta al supporto per la CarPlay Dashboard di Google Maps su iOS. Ciò vuol dire che ora sarà possibile ottenere controlli di riproduzione per musica, podcast ed audiolibri, ma gli utenti potranno anche dare una rapida occhiata agli appuntamenti presenti in calendario senza interrompere la navigazione. Le informazioni in questione saranno visualizzate in una schermata a display diviso.

Google Maps per CarPlay Dashboard sarà disponibile da questa settimana attraverso un aggiornamento software per l'app. L'arrivo su Apple Watch invece è previsto a livello mondiale "nelle prossime settimane".