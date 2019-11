Google Maps e l'uomo con la maschera di Bojack Horseman su Street View: 'senza parole'

Google Maps e Street View negli ultimi anni sono stati protagonisti di simpatici scherzi da parte degli utenti: più volte infatti sono stati scovati easter egg che hanno fatto il giro del web. Quello di oggi però è addirittura finito sull'account Twitter di Maps, ed ha lasciato il motore di ricerca "senza parole".

Zoomando con Street View lungo Liberty Drive, a Victoria (in Canada) al civico 1239 è possibile trovare un uomo seduto a tavola da solo con la maschera di Bojack Horseman, il cartone animato di Netflix che negli ultimi anni è diventato un fenomeno tra i più giovani e che si appresta a salutare la piattaforma di streaming con l'ultima stagione.

Se ciò non bastasse, alle spalle del protagonista è presente un'altra persona, vestita da scimmia. Lo scatto ripreso da Google è rapidamente diventato virale ed in rete sono in tanti ad avanzate teorie a riguardo. Un utente, in risposta al tweet ha affermato che "questo è un dipendente di Google che era a conoscenza del momento in cui sarebbe passata la Google Car ed ha pensato bene di fargli una sorpresa".

Secondo molti potrebbe trattasi di una fotografia acquisita dalle macchine di Street View nei pressi di una festa in maschera, ma il mistero resta.

Di recente Google ha annunciato l'arrivo di Google Transalte in Google Maps, ma ha anche lanciato una funzione per guidare gli ipovedenti.