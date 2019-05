Ora Google Maps vuole mostrarti i menù dei ristoranti

Google Maps vuole diventare un servizio sempre più completo, tant'è che sta aggiungendo una vasta mole di servizi e informazioni aggiuntive per facilitarci la vita. Ora Google Maps sta per implementare un'altra graditissima feature: mostrerà i menù dei ristoranti nei paraggi.

Di recente vi avevamo parlato di un'altra novità, sempre in fase di test (come del resto è questa dei menù): l'app in alcune città come Parigi e New York ha iniziato ad indicare quante persone ci sono sui mezzi pubblici che stiamo attendendo. In questo modo gli utenti hanno modo di sapere in anticipo se troveranno posto a sedere o meno, o se addirittura il mezzo è così pieno da non poter garantire l'ingresso di nuovi passeggeri.

La nuova feature invece mostra il menù di alcuni ristoranti tra quelli nei paraggi (o trovati attraverso la barra di ricerca). L'opzione sarebbe stata attivata per pochi utenti selezionati nel Nord America. Premendo sull'attività, su Google Maps fa la sua comparsa anche una nuova schermata chiamata menù, che si aggiunge alle già presenti "recensioni" e "immagini".

Le informazioni possono essere arricchite dagli stessi utenti, che ad esempio possono inserire le foto dei piatti, o addirittura fornire suggerimenti ai ristoratori. Inoltre possono segnalare se un contenuto è offensivo o viola il copyright. Anche la feature di cui abbiamo parlato sopra segue la stessa filosofia: gli utenti sono fondamentali nel fornire il servizio, e l'app si fa sempre più partecipativa.



