Google, massima trasparenza su Bard: arriva la pagina 'Experiment Updates'

L'annuncio dell'IA Google Bard, la risposta di Big G a ChatGPT di Microsoft e OpenAI, risale ormai a inizio febbraio. Negli ultimi due mesi e poco più, molte sono state le critiche rivolte al colosso di Mountain View sul funzionamento della sua IA: ora, però, Google vuole inaugurare una nuova fase di Bard, contraddistinta dalla massima trasparenza.

L'azienda, infatti, ha lanciato la pagina Experiment Updates, che raccoglie ed elenca tutti gli aggiornamenti di Bard pubblicati da Google, in modo che gli utenti che lo utilizzano tutti i giorni, insieme agli appassionati e ai ricercatori specializzati nell'IA, sappiano sempre cosa il Chatbot di Big G è in grado di fare, cosa è cambiato tra una sua versione e l'altra e come è stato migliorato nel tempo.

Ogni aggiornamento viene schematizzato in un "what" e in un "why", che ci spiegano rispettivamente cosa è cambiato con un aggiornamento e, soprattutto, perché Google ha apportato l'update o il cambiamento elencato. Nel momento in cui scriviamo questa notizia, per esempio, la pagina contiene il recap di un solo aggiornamento, che ci spiega che la stessa pagina Experiment Updates è stata lanciata per "postare le ultime feature, i miglioramenti e i bugfix di Bard" e perché "in questo modo le persone avranno un posto dove vedere rapidamente gli ultimi aggiornamenti di Bard".

In aggiunta, Big G ha annunciato, sempre tramite la pagina Experiment Updates, che Bard riceverà una revisione delle capacità logiche e matematiche, che migliorerà la sua capacità di fornire risposte corrette a quesiti di questo tipo. Negli scorsi giorni, inoltre, il modello linguistico di Bard è stato aggiornato, ma l'update non è finito nella pagina appena imbastita da Big G.

La scelta di Google è ottima per chi vuole tenersi aggiornato su Bard e sui progressi dell'IA in generale, ma ha anche lo scopo di "disinnescare" le diffuse paure relative al Chatbot di Google e all'Intelligenza Artificiale da parte degli utenti più scettici.