Google e McDonald's insieme per portare l'IA nei vostri hamburger e patatine

Con il lancio di Gemini da parte di Google, ora anche l'azienda di Mountain View ha un suo Large Language Model capace di rivaleggiare con GPT-4. Ma che cosa farà Google con i suoi modelli IA? Li userà per rendere più saporiti e gustosi Big Mac, Crispy McBacon e patatine fritte, ovviamente!

Un comunicato stampa di McDonald's, infatti, conferma che la catena di fast food inizierà a utilizzare l'IA di Google nel 2024 in "migliaia" dei propri punti vendita: le stazioni per la produzione di panini, bibite e patatine riceveranno dunque un aggiornamento hardware e software, che permetterà ai cuochi di usare l'IA per migliorare le proprie ricette. Non solo: anche gli schermi per le ordinazioni e l'app di McDonald's riceveranno un update che integrerà l'IA per alcune funzioni.

McDonald's spiega che la partnership permetterà al colosso dei fast food di utilizzare l'IA su un numero enorme di dati per ottimizzare le proprie operazioni. Secondo l'azienda, l'Intelligenza Artificiale permetterà di "far uscire dalle cucine cibo più caldo e più fresco", incrementando per esempio la rapidità nella produzione di grandi ordini di hamburger e via dicendo.

Con ogni probabilità, l'IA si occuperà dell'automazione del lavoro, consigliando ai cuochi quali operazioni eseguire e in quale ordine eseguirle per garantirsi la massima rapidità nella preparazione degli ordini. McDonald's ha poi spiegato che alcuni algoritmi IA saranno gestiti on-location, direttamente nei punti vendita, mentre altri servizi verranno forniti tramite Google Cloud.

Per il momento, il colosso dei fast food non si è nemmeno espresso sull'eventualità che l'IA finisca per rimpiazzare il lavoro umano nei sui punti vendita, limitandosi a riportare che "l'Intelligenza Artificiale ridurrà la complessità del lavoro per i dipendenti e garantirà nuove, emozionanti esperienze sia per i lavoratori che per i clienti".