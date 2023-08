Google Meet accoglie l'IA: prenderà appunti e parteciperà alle call per noi

Ancora annunci dal fronte IA da parte di Google. Questa volta però ad essere interessato è Google Meet, che grazie all’intelligenza artificiale si arricchisce con degli strumenti destinati a facilitare di molto la vita degli utenti.

Nel corso della conferenza Cloud Next, Google ha rivelato un’ampia gamma di novità su cui potranno fare affidamento gli utenti. Tra le principali troviamo la possibilità per Due AI di prendere appunti in tempo reale durante una chiamata: ciò che bisogna fare è semplicemente fare clic su “prendi appunti per me” e l’applicazione genererà un riepilogo di ciò che si è detto durante la riunione. Se si arriva in ritardo, Meet sarà anche in grado di mostrare un riepilogo in modo tale che si possa recuperare ciò che è successo. Interessante anche notare come durante le call si potrà parlare in privato con un chatbot per approfondire i dettagli persi, ed al termine si potrà salvare il riepilogo in Documenti per riprenderlo in un secondo momento.

Un’altra funzione particolarmente utile e degna di nota di Meet consente a Duet di partecipare ad una riunione al posto nostro. In questo caso basterà cliccare su “Partecipa per me” e Google genererà automaticamente del testo su cui si potrà discutere. Le note saranno visibili ai partecipanti della call in modo tale che possano affrontare gli argomenti.

Dave Citron di Google ha affermato che questa novità è “davvero una svolta”, ed è destinata ad innovare in maniera importante le videoconferenze.