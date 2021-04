Google Meet si aggiorna: nuova UI, Autozoom e sfondi personalizzati

Dopo l’estensione delle chiamate illimitate su Google Meet fino al 30 giugno 2021, gli sviluppatori del team Workspace di Big G hanno continuato a lavorare sul servizio di videoconferenze annunciando molte novità interessanti in arrivo a partire da oggi e nelle prossime settimane, tra cui una nuovissima interfaccia.

Come mostrato nel dettaglio anche dai colleghi di 9to5Google, Google Meet riceverà una nuova interfaccia utente per l’applicazione su PC desktop e notebook, arricchendola di impostazioni e controlli localizzati semplicemente nella barra inferiore anziché su altri menu popup aggiuntivi. Tra questi appaiono l’elenco dei partecipanti, la chat della chiamata in corso, allegati e codici di accessi tutti in basso a destra, mentre al centro della schermata si troveranno le scorciatoie per microfono, video, sottotitoli e presentazione. Il resto, invece, apparirà accanto al pulsante di fine chiamata come menu a cascata.

Il feed video personale sarà inoltre visualizzabile come casella aggiuntiva nella griglia dei partecipanti, oppure potrà fluttuare, essere ridimensionata, riposizionata o nascosta a seconda delle preferenze del singolo utente. Nei prossimi mesi, invece, sarà possibile bloccare altri feed video nel caso in cui la connessione sia troppo debole per vedere in diretta ogni partecipante.

Non mancano poi anche altre funzionalità utili come l’Autozoom che, come intuibile dal nome, permetterà a Google Meet di ingrandire e posizionare il viso esattamente davanti alla videocamera per evitare distrazioni agli altri partecipanti. Nel caso di movimenti, il sistema riadatterà il feed video in maniera intelligente. Purtroppo, però, questa feature sarà disponibile solamente a coloro che sono abbonato al piano Google Workspace.

Dulcis in fundo, a tutti gli utenti verrà resa disponibile la sostituzione dello sfondo nel feed video con altre foto personalizzate selezionabili da una vasta gamma proposta da Google stessa. O ancora, nel caso delle app Google Meet per dispositivi Android e iOS, nel corso delle prossime settimane arriverà una funzione di risparmio dati per evitare l’utilizzo spropositato di traffico dati mobili e anche un’impostazione per regolare la luce della webcam nel caso di sottoesposizione.

Rimanendo nel mondo Google, la società ha spiegato nel dettaglio la natura dei problemi a WebView che hanno causato non pochi problemi ai possessori di smartphone Android a fine marzo 2021.