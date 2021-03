Google Meet, arriva finalmente la griglia per le videochiamate

In un periodo come quello attuale, le videochiamate si stanno facendo sempre più importanti per molte persone. Per questo motivo, anche alcune "piccole modifiche" alle applicazioni che permettono di effettuare quest'operazione possono in realtà risultare importanti per non pochi utenti.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Engadget, oggi 11 marzo 2021 Google ha deciso di rilasciare per gli utenti iOS la visualizzazione a griglia legata alle videochiamate di gruppo di Google Meet. Al momento la funzionalità non è invece ancora disponibile per Android, ma in un apposito tweet la società di Sundar Pichai ha fatto sapere che prevede di portarla presto anche sul suo sistema operativo per dispositivi mobili.

In ogni caso, potrebbe sembrare un'aggiunta di poco conto, ma vi assicuriamo che questa modalità di visualizzazione può in realtà risultare particolarmente utile in determinati contesti, magari per vedere tutti "in faccia" contemporaneamente. Per farvi un esempio concreto, pensate a un professore che tiene una lezione mediante Google Meet: quest'ultimo potrebbe avere l'esigenza di vedere diversi alunni contemporaneamente, cosa che con le precedenti modalità poteva risultare un po' più "complesso".

Pensate che c'è addirittura stato chi ha creato delle estensioni per fare questo. In ogni caso, adesso finalmente ci sta pensando Google ad aggiungere la funzionalità.