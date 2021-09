Google Meet: arrivano i sottotitoli tradotti automaticamente, ma con delle limitazioni

Da quando è iniziata la pandemia da Coronavirus, Google ha puntato moltissimo su Google Meet, che è diventato uno strumento essenziale per scuole, università e aziende. Nell'ultimo anno, il colosso di Mountain View si è dedicato allo sviluppo di una serie di feature lanciate nelle ultime settimane e volte a migliorare l'esperienza utente di Meet.

Tra di esse, di recente Big G ha annunciato una funzione che permette all'applicazione di avvertire gli utenti di Meet che stanno generando eco in chiamata, mentre pare anche che Google stia testando la traduzione live dei sottotitoli per le chiamate, anche se solo per chi parla in inglese.

La feature è destinata alle imprese che devono rivolgersi a clienti e partner all'esterno e alle grandi università, perciò sarà inclusa solo nei piani aziendali e scolastici di Google Meet, come Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus e Teaching & Learning Upgrade. Inoltre, sarà necessario che la funzione venga attivata dall'amministratore del sistema prima che diventi visibile agli utenti, che a loro volta potranno attivarla dalle impostazioni della chiamata.

La traduzione live dei sottotitoli si combina alla generazione istantanea di questi ultimi, introdotta pochi mesi fa e solo per alcune lingue: anche la nuova feature è limitata, poiché per ora supporta solo i sottotitoli in inglese, permettendo di tradurli in spagnolo, francese, portoghese e tedesco. Introducendo la nuova funzione, Google ha dichiarato che "I sottotitoli tradotti permettono alle videochiamate via Meet di essere più globali, rimuovendo le barriere linguistiche dai problemi di collaborazione. Permettendo ad ogni utente di utilizzare la propria lingua preferita, è possibile rendere più equa la trasmissione dell'informazione, la condivisione e la collaborazione, rendendo le riunioni ancora più efficaci".

Tuttavia, accanto ai miglioramenti dell'applicazione il colosso di Mountain View ha di recente fatto registrare un passo indietro sul fronte Google Meet, poiché ha deciso di limitare le chiamate tra tre o più utenti a 60 minuti per chi non possiede un piano a pagamento.