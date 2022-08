Google Meet: in arrivo feature che cambierà radicalmente esperienza in chiamata

La fusione di Google Meet e Duo annunciata a giugno deve ancora avvenire e i dettagli sulla transizione non sono ancora ben chiari ma, nel frattempo, continuano ad arrivare nuove funzionalità: con l’ultimo update, Google Meet introduce il supporto ad app e servizi di terze parti.

Grazie a una recente analisi approfondita dell’APK di Google Meet condotta da 9to5Google sappiamo che la società di Mountain View sta lavorando attivamente sulla possibilità di "condividere dal vivo" un'app durante la chiamata su Meet. Ad esempio, sarà possibile guardare filmati su YouTube, dirette streaming su Twitch, ascoltare musica e podcast in streaming su Spotify o giocare a UNO con chi sarà collegato; gli utenti aziendali apprezzeranno invece l’integrazione di più strumenti per affrontare al meglio i compiti del giorno.

Altre stringhe di codice suggeriscono poi l’arrivo di altre funzionalità, ma non sono completamente chiare; alcune risultano prossime al lancio esclusivo su Android, altre sembrano destinate ad arrivare su Google Meet qualunque sia la piattaforma di utilizzo. Allo stato attuale, non è chiaro quando la suddetta funzionalità di utilizzo condiviso di servizi di terze parti arriverà su Meet, magari dopo la fusione con Duo. Insomma, non ci resta che essere pazienti.

Nel mese di giugno, invece, è arrivata la rimozione dell’eco dalle chiamate su Meet.