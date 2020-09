Google Meet estende le chiamate gratuite fino al 2021

Novità dal fronte Google Meets. Il colosso dei motori di ricerca è tornato alla carica con un’interessante novità: Meet continuerà ad offrire chiamate gratuite illimitate per parte del 2021 a tutti gli utenti che dispongono di un account Gmail.

Le ragioni non sono note, ma si tratta di una modifica sostanziale se si tiene conto che in precedenza Google aveva rivelato che avrebbe limitato le chiamate gratuite a soli 60 minuti. Probabilmente la ripresa della pandemia, con conseguenti lockdown che stanno nuovamente confinando milioni di persone a casa, hanno spinto Big G ad estendere il periodo gratuito per consentire a studenti e lavoratori di utilizzare liberamente la propria piattaforma.

La nuova offerta durerà fino al 31 Marzo 2021, e nel comunicato ufficiale Google afferma che con l’approssimarsi della stagione delle festività vuole consentire alle persone di tutto il mondo di rimanere in contatto con colleghi e persone care.

“Mentre ci approssimiamo ad una stagione delle vacanze con meno viaggi e riunioni di famiglia, ma anche più matrimoni celebrati in video, vogliamo continuare ad aiutare coloro che si affidano a Meet a rimanere in contatto nei prossimi mesi. Ci auguriamo che questo aggiornamenti ti aiutino a fare di più a casa, al lavoro ed ovunque tu voglia” afferma Google nel post sul blog.