Google Meet diventa gratuito per tutti: parte l'assalto a Zoom, Skype e Whatsapp

Google entra prepotentemente nel mercato delle videochiamate. Il colosso dei motori di ricerca ha annunciato che presto tutti coloro che sono in possesso di un account Gmail potranno accedere gratuitamente a Google Meet, la piattaforma che attualmente è accessibile solo dagli abbonati G Suite.

Il servizio è tra i più apprezzati del web ed in questa nuova variante consentirà di creare ed ospitare riunioni con massimo di 100 partecipanti semplicemente accedendo al sito web dedicato o utilizzando l'applicazione per iOS ed Android. Gli utenti saranno anche in grado di avviare e partecipare alle riunioni direttamente da Google Calendar attraverso le impostazioni dedicate, ma non mancheranno i limiti.

La versione free di Meet fino al 30 Settembre prevederà un limite massimo di 60 minuti a chiamata. Dopo tale data invece la limitazione sarà eliminata.

Il lancio non sarà globale, il che vuol dire che non tutti saranno in grado di accedere a Google Meet gratis subito, ma il motore di ricerca ha predisposto una pagina dedicata a cui sarà possibile registrarsi per ottenere tutti gli aggiornamenti.

Per i clienti G Suite resterà la possibilità di avere 250 partecipanti alle chiamate, che potranno essere trasmesse in streaming con un massimo di 100mila spettatori. Nessuna menzione sulla registrazione ed il salvataggio delle riunioni, che probabilmente resteranno prerogativa della versione Premium.

A poche ore dal lancio delle videochiamate ad 8 partecipanti su Whatsapp, Google cala l'asso e fa partire l'assalto a Zoom.