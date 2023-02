Google Meet introduce gli sfondi a 360 gradi per le videochiamate

In seguito all'arrivo delle riunioni con sottotitoli nativi su Google Meet, è giunta l'ora di soffermarsi nuovamente sul servizio di BigG. Infatti, è stato annunciato l'arrivo in quest'ultimo degli sfondi a 360 gradi per le videochiamate, che possono permettere di rendere più "immersive" le comunicazioni di questo tipo.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, nonché come reso noto mediante il blog ufficiale di Google, grazie a questa nuova funzionalità gli utenti possono "muoversi" virtualmente all'interno di uno spazio 3D, girandosi fisicamente per mostrare altre parti dello sfondo. Si tratta di una funzionalità che può ricordare per certi versi un contenuto del "Metaverso", anche se ovviamente il tutto è un po' limitato.

In ogni caso, il rollout è già stato avviato e dovrebbe concludersi nell'arco di 15 giorni lavorativi. La feature utilizza il giroscopio degli smartphone Android e iOS per far spostare lo sfondo in modo "sincronizzato" con l'utente. Google ha spiegato che sono disponibili diversi sfondi a 360 gradi per coloro che vorranno farne uso.

Preparatevi insomma a vedere ambientazioni a 360 gradi come una spiaggia o un tempio da parte dei vostri simpatici amici/colleghi. Per il resto, restando in casa Google, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche alla nuova funzionalità del Calendario Google per evitare inviti spam.