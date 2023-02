Google Meet ora permette di registrare riunioni con sottotitoli nativi

Google Meet continua ad arricchirsi di funzionalità davvero utili anche a febbraio. A fine gennaio abbiamo assistito all’implementazione della interoperabilità tra Meet e Zoom; questo mese, invece, arrivano i sottotitoli nelle registrazioni delle riunioni, perfette per abbattere le barriere linguistiche e aiutare gli utenti con disabilità.

Come segnalato da Android Police, a diverso tempo dal lancio dei sottotitoli tradotti in tempo reale arriva l’espansione della feature per migliorare l’accessibilità delle videoconferenze. Del resto, si tratta di una opzione essenziale per persone con disabilità uditive e per tutti coloro che non parlano la lingua dell’interlocutore e si trovano senza lingue comuni note.

Pertanto, da oggi gli host e i co-host delle videoconferenze potranno registrare riunioni con i sottotitoli abilitati, consentendo così anche a coloro che potrebbero avere problemi a comprendere la conversazione – per un motivo o un altro -, o a parteciparvi in orari scomodi, di accedere a posteriori a una videoconferenza migliorata. La registrazione, dunque, verrà salvata su Google Drive come file MP4 nella cartella “Meet Recordings”.

Si presenta però un limite importante: host e co-host dovranno avere un account Google Workspace che supporta la feature. Nel caso degli insegnanti il problema non dovrebbe porsi, avendo Google Classroom; per altri consumatori, invece, la feature potrebbe non apparire. Google assicura comunque che l'implementazione sarà completata entro il 15 marzo per i profili compatibili.

Nel mentre, a sorpresa è arrivata l’app nativa di Skype per Mac M1 e M2.