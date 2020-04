L'App Google Meet ora permette le videochiamate fino a 16 partecipanti

Google ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua applicazione di videoconferenze, Google Meets. Sarà possibile, da ora in poi, visualizzare fino a 16 partecipanti e viene aggiunta la condivisione delle presentazioni video.

Applicazioni come Google Meet, Skype, Zoom o Microsoft Teams stanno spopolando in questo periodo, a causa del propagarsi del Coronavirus. Gran parte della popolazione, infatti, è costretta a restare in casa e lavorare in smart working. La soluzione di Google, precedentemente conosciuta come Hangouts Meet, è diventata ancora più funzionale grazie all'aggiunta di queste due interessantissime feature.

Parliamo di funzionalità presenti già da tempo su altre piattaforme ma con caratteristiche diverse. L'app Zoom, ad esempio, è stata la prima ad introdurre una pagina unica su cui poter visualizzare contemporaneamente i volti di 16 partecipanti.

Google Meet ha deciso di attivare solo ora questa possibilità con la speranza che tutto possa funzionare nel modo corretto. Ad esempio, Zoom sta facendo i conti con una serie di malfunzionamenti che la stanno rendendo inutilizzabile.

Con le nuove funzioni introdotte da Google sarà possibile dialogare con tutti i partecipanti in maniera più semplice e proporre un progetto o un'idea nello stesso momento, riuscendo a carpire la reazione dei singoli.

Google Meet, come le altre piattaforme, vengono spesso utilizzate per realizzare riunioni di lavoro o di gruppo. Da qui, nasce l'esigenza di avere la possibilità di condividere una presentazione, un'immagine o un video. L'azienda di Mountain View ha così deciso di accontentare i propri utenti, permettendo la condivisione anche delle schede di Chrome.

Al momento, la condivisione dei file audio e video ad alta qualità è disponibile solo sul browser web di Google Meet ma sarà presto estesa anche ad altre piattaforme.