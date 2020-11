Google Meet permetterà di personalizzare lo sfondo come si preferisce

L’aggiunta di sondaggi e sessioni Q&A su Google Meet non è stata l’unica del mese di ottobre 2020: pochi giorni fa, infatti, nel blog di Google l’azienda ha presentato una nuova funzionalità in arrivo nella piattaforma per videoconferenze, ovvero la possibilità di personalizzare gli sfondi durante le videochiamate. Come? Ve lo spieghiamo noi.

Tale feature ormai è un punto saldo di servizi concorrenti come Microsoft Teams, dunque anche la società di Mountain View ha deciso di implementarla su Meet permettendo così a tutti gli utenti di selezionare l’immagine desiderata (che siano paesaggi, sfondi astratti, uffici, sfondi monocromatici e altro ancora) per nascondere l’ambiente circostante con un po’ di creatività e magari ironia.

Usarla è molto semplice: prima e durante la videochiamata comparirà una voce di menu “Cambia sfondo” in cui sarà possibile selezionare uno sfondo precaricato o caricare una immagine personalizzata cliccando su “Aggiungi”. Non richiede nessuna estensione o software aggiuntivo e arriverà prima sul browser Google Chrome per Windows e Mac, assieme anche a Chrome OS, e poi seguiranno le app ufficiali per Android e iOS.

Prossimamente, Google ha già annunciato che introdurrà controlli che consentiranno agli amministratori di determinare chi può cambiare il background e tante altre feature dedicate per migliorare l’esperienza d’uso di studenti, docenti, dipendenti e datori di lavoro, che già ora avranno sicuramente provato con mano Google Workspace, la nuova versione della vecchia Google Suite con loghi rinnovati e funzionalità inedite.