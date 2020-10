Google Meet, sondaggi e sessioni Q&A arriveranno tra pochi giorni

Dopo l’estensione delle chiamate gratuite fino al 2021, il servizio dedicato alle videochiamate Google Meet riceverà altre funzionalità estremamente interessanti come i sondaggi e le sessioni Q&A durante gli incontri online. Annunciati tramite il blog ufficiale di Google, arriveranno tra pochi giorni. Ecco come funzionano.

Vediamo in primis la feature dedicata ai Q&A, per chiedere informazioni e ricevere risposte da chi partecipa alla chiamata senza interrompere la discussione a voce del momento. Come dichiarato da Google stessa, “Domande e risposte in Meet offre un modo semplice per coinvolgere meglio il pubblico e aiutarlo a ottenere risposte alle loro domande, sia al lavoro che a scuola. Gli educatori possono utilizzare Domande e risposte come un modo strutturato in cui gli studenti possono porre domande sui contenuti della classe e ottenere risposte dagli insegnanti. Le aziende possono utilizzare Domande e risposte per rendere le riunioni più inclusive, dando a tutti l'opportunità di porre domande, compresi coloro che possono parlare a voce bassa, senza interrompere il flusso della chiamata”.

Durante la videochiamata a destra comparirà infatti una nuova scheda chiamata Q&A in cui ogni utente potrà aggiungere domande, votare quelle degli altri e ordinarle in base ai voti o al momento in cui sono state poste. Allo stesso modo, nella stessa parte dello schermo, sarà possibile attivare i sondaggi: i moderatori e creatori della chiamata potranno chiedere qualsiasi domanda offrendo varie opzioni, ricevendo infine il feedback dei partecipanti in maniera chiara e veloce e condividendoli, se desiderato, con loro. Inoltre, i risultati verranno esportati su Google Sheets tramite una mail apposita.

Google ha dedicato anche una parte del post a questa feature: “I sondaggi sono un ottimo modo per valutare rapidamente il polso del tuo pubblico. È possibile utilizzare i sondaggi per identificare gli argomenti che richiedono una maggiore discussione o verificare la comprensione del contenuto della riunione. Ciò significa che gli utenti aziendali possono ottenere facilmente feedback in tempo reale dai loro colleghi, gli insegnanti possono interrogare gli studenti remoti per assicurarsi che stiano assorbendo il materiale e i team di vendita possono rendere le loro presentazioni di vendita ai potenziali clienti più coinvolgenti e interattive”.

Tutte queste feature arriveranno a partire dall’8 ottobre su G Suite Essentials, G Suite Business, G Suite Enterprise, e G Suite Enterprise for Education. Nel mentre, Big G ha anche annunciato un accordo della durata di tre anni per un miliardo di dollari con i maggiori editori mondiali.