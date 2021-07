Google Meet, torna il limite di tempo per le chiamate di gruppo

Google ha annunciato di aver nuovamente introdotto il limite di tempo perle chiamate di gruppo effettuate su Google Meet, il servizio di videoconferenze che come avvenuto anche con Zoom ed altre app simili durante la pandemia ha registrato un incremento dell'utilizzo.

Come si legge nella documentazione ufficiale di Google, dai prossimi giorni gli utenti potranno ospitare:

Chiamate individuali fino a 24 ore

Chiamate con 3 o più partecipanti per un massimo di 60 minuti.

Google evidenzia che "dopo 55 minuti, tutti ricevono una notifica che la chiamata sta per terminare. Per estendere la chiamata, l'host può aggiornare il proprio account Google. In caso contrario, la chiamata terminerà dopo 60 minuti". Chiaramente questo limite non riguarderà gli abbonati Google Workspace, che potranno ospitare chiamate individuali e di gruppo con 3 o più partecipanti fino ad un massimo di 24 ore.

Il colosso dei motori di ricerca aveva esteso le chiamate illimitate su Google Meet lo scorso marzo fino al 30 Giugno, ma la decisione era stata presa nel marzo del 2020 quando il mondo era praticamente tutto in lockdown a causa dell'esplosione della pandemia di Covid-19. Anche nei mesi successivi è stato riportato un incremento dell'utilizzo di questi sistemi, che sono entrati nella collettività anche a causa dello smart working e la didattica a distanza.