Google Messaggi si aggiorna: arriva il supporto alle immagini Ultra HDR nelle chat RCS

In attesa di vedere il supporto RCS su iOS, Google Messaggi (ovvero l’app predefinita per la messaggistica su Android) si aggiorna per accogliere una funzionalità molto interessante.

Secondo quanto affermato, il team di sviluppo sta lavorando ad un aggiornamento che semplificherà la condivisione foto, e che ha implementato il supporto alle immagini Ultra HDR nelle chat RCS.

La notizia è stata notata da TheSpAndroid e ripresa da Android Authority, secondo cui sarebbe stata apportata un’importante aggiunta all’app: la possibilità di condividere le foto in Ultra HDR nelle chat RCS. La feature è stata introdotta in sordina poco prima del lancio dei nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Si tratta di un’aggiunta molto interessante in quanto il formato, esclusivo di Android 14, migliora in maniera importante l’esperienza di messaggistica per coloro che si affidano al protocollo RCS.

Per accedere a questo sistema di condivisione è necessario disporre di un dispositivo aggiornato ad Android 14, della serie Pixel 8. La possibilità di inviare foto in Ultra HDR rappresenta un passo in avanti significativo in quanto consente di condividere foto ad alta qualità con colori e contrasto migliorati.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile un nostro approfondimento sullo standard di messaggistica RCS di Android.