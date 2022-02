Google Messaggi come iMessage: arrivano le reaction nelle chat

A inizio genaio vi abbiamo parlato dei problemi di compatibilità tra iMessage e Google Message, che negli Stati Uniti sono stati alla base di diversi casi di bullismo rivolti verso i possessori di smartphone Android. Ora, a quanto pare, Google desidera rendere la sua app più simile ad iMessage per evitare il ripetersi di questi problemi.

L'azienda di Mountain View, infatti, ha integrato le reazioni ai messaggi sulla falsariga di iMessage nell'ultima versione della propria app di messaggistica per gli utenti in beta, stando a quanto riporta il portale 9to5Google. Oltre ad aver implementato le reazioni in Google Message, Big G ha anche migliorato la visualizzazione delle reaction degli utenti iOS sulla propria applicazione.

Finora, infatti, le reaction inviate dagli utenti di iMessage venivano traslitterate in messaggi scritti composti da una sola parola da Google Messaggi, il che rendeva spesso incomprensibili le chat di gruppo "intasandole" con messaggi inutili.

All'atto pratico, finora la "traduzione" delle reaction di iMessage su Google Messaggi ha funzionato così: prendiamo un messaggio standard, per esempio "Ci vediamo stasera al cinema?"; se un utente iMessage reagiva al messaggio, la reaction veniva mostrata correttamente agli altri utenti iOS, mentre Google Messaggi la traduceva in un secondo messaggio testuale, del tutto identico all'originale ma con l'aggiunta, all'inizio del testo, della parola associata all'emoji utilizzata per la reaction, secondo la tabella sottostante.

Per esempio, mettendo "like" al messaggio su iMessage, gli utenti con un telefono Android avrebbero ricevuto il messaggio "Liked Ci vediamo stasera al cinema?". Insomma, si tratta di una feature decisamente scomoda e poco user-friendly, specie nelle chat con più partecipanti, in cui le reaction possono finire per "intasare" la cronologia dei messaggi degli utenti Android.

Fortunatamente, comunque, con l'ultimo aggiornamento Google traduce le reaction di iMessage in emoji vere e proprie, che vengono usate a loro volta come reazioni ai messaggi. La "traduzione" delle reaction in emoji non è perfetta, almeno per il momento, ma sicuramente farà la felicità di molti utenti Android, specie laddove la creazione di gruppi su iMessage è più comune, come negli Stati Uniti d'America.