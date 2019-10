Google mette fine a Daydream, stop alle vendite e al supporto: 'ci sono chiari limiti'

L'arrivo dei Google Pixel 4 ha portato con sé la fine di diversi progetti della società di Mountain View. In particolare, BigG ha deciso di smettere di supportare Daydream, la piattaforma dedicata alla realtà virtuale per smartphone.

Si tratta quindi dell'ennesima aggiunta al cimitero di Google. La società californiana sta rimuovendo il visore Daydream View dal suo store digitale e ha annunciato che Pixel 4 e Pixel 4 XL non supportano questa piattaforma. L'applicazione ufficiale e lo store di Daydream continueranno a funzionare sui "vecchi" Pixel, ma l'azienda di Mountain View non sembra più volerne sapere del progetto.

D'altronde, il comunicato diffuso da Google è molto chiaro: "Abbiamo visto un sacco di potenziale nella realtà virtuale per gli smartphone: essere in grado di utilizzare il dispositivo mobile che porti ovunque con te per dare vita ad un'esperienza di viaggio coinvolgente è fantastico. Tuttavia, nel corso degli anni abbiamo notato alcuni chiari limiti che impediscono alla VR per smartphone di essere una soluzione praticabile a lungo termine. In particolare, chiedere alle persone di mettere il telefono in un visore e perdere l'accesso alle app che usano durante il giorno è un problema.

Inoltre, non c'è stata quell'ampia adozione da parte dei consumatori e degli sviluppatori che speravamo di ottenere e abbiamo visto un uso sempre più ridotto del visore Daydream View. Pertanto, non venderemo più Daydream View e non supporteremo Daydream su Pixel 4, ma l'app e lo store Daydream rimarranno comunque disponibili per i 'vecchi' utenti". Insomma, sembra proprio che il progetto Daydream non sia andato come sperato.

Nel frattempo, negli USA stanno scomparendo dallo store ufficiale anche le cuffie Pixel Buds (in attesa delle Pixel Buds 2) e la camera Google Clips.